Перечислены способы защиты смартфона от хищения личных данных

Смартфон сегодня — это неотъемлемая часть нашей жизни. На этом гаджете у каждого хранится большое количество информации. Вот как можно сделать его безопаснее и не допустить утечки данных.

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Защита от потери или кражи. Для этого установите автоматическую блокировку экрана, для разблокировки используйте сканер отпечатков или сканирование лица, ставьте сложные PIN-коды, воспользуйтесь шифрованием данных.

Защита данных. Установите антивирусное программное обеспечение, загружайте приложения исключительно из официальных источников, периодические проверяйте разрешения приложений, обновляйте приложения и операционную систему.

Безопасность беспроводных подключений. Отключайте Bluetooth или Wi-Fi, когда ими не пользуетесь, не подключайтесь к незащищённым или открытым сетям Wi-Fi, будьте осторожны при использовании общедоступных сетей Wi-Fi.

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Борьба с фишингом и другими видами мошенничества. Не передавайте личные данные либо пароли по телефону, через сообщение или электронную почту; проверяйте подлинность запросов на предоставление личной информации; не открывайте подозрительные ссылки.

Удалённые системы управления. К ним относится возможность удалённого поиска смартфона, удаление и блокировка данных на устройстве.