Раскрыты сроки начала производства iPhone 16

Американская корпорация Apple запустит производство новых смартфонов летом. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного аналитика Росса Янга.

По информации Янга, производство новых аппаратов бренда начнется с выпуска дисплеев — одного из главных компонентов устройств. В июне поставщики Apple запустят производство первой партии передних панелей аппаратов серии iPhone 16. Затем их отправят на заводы, где начнется сборка готовых моделей.

Также инсайдер раскрыл информацию о размерах будущих девайсов. В линейку войдут четыре смартфона — базовые iPhone 16 и 16 Plus и флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. С 2020 года Apple каждую осенью выпускает по четыре модели телефонов. При этом размеры дисплеев топовых девайсов увеличатся на 0,2 дюйма: iPhone 16 Pro — до 6,3 дюйма, iPhone 16 Pro Max — до 6,9 дюйма.

Размеры экранов стандартных iPhone 16 и 16 Plus не изменятся — они составят 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Все аппараты должны получить дополнительную кнопку «Захват» (Capture) для съемки фото и видео, более быстрые процессоры серии A, модемы Wi-Fi 7. Анонс устройств ожидается в сентябре.

В середине мая аналитики фирмы Altindex заявили, что компания Samsung за десятилетие отгрузила на рынок почти три миллиарда смартфонов, опередив других производителей. За тот же период Apple выпустила 2,203 миллиарда iPhone.