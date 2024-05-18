На орбиту запущены шесть новых российских спутников

Российская частная компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) запустила на орбиту два аппарата дистанционного зондирования Земли и четыре спутника для трекинга морских судов. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

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Со всех спутников получена телеметрия, они взяты на "работу" Центром управления полетами компании. По словам специалистов, космическая группировка SITRO-AIS после запуска насчитывает 28 специализированных аппаратов.

Спутники "Зоркий-2М" - современные и сверхкомпактные. Позволяют получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах, с разрешением от 2,5 до 2,8 метра на пиксель. На орбите уже работают два таких аппарата.

Другие запущенные космические "работяги" - это кубсаты , оснащенные аппаратурой для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции. Их задача - контроль и обеспечение безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути.

Ранее в СМИ сообщалось , что "Спутникс" планирует запустить к концу 2024 году более 100 космических аппаратов.