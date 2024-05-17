Обнаружен древнейший крытый бассейн

В Албании археологи при проведении раскопок в городе Дурресе обнаружили первый в своем роде крытый бассейн возрастом 1600 лет. Он входил в состав роскошной римской виллы.

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Как сообщает Arkeonews, древнюю римскую виллу с крытым бассейном, первую в своем роде, обнаружила археологическая миссия Национального института культурного наследия Албании. Возраст находки составляет не менее 1600 лет.

Она оказалась относительно случайной. Ранее в Дурресе проводили реконструкцию дорожной сети. При земляных работах были найдены римские руины. Строительные работы были приостановлены, а на месте первой находки начались археологические раскопки.

На сегодняшний день их площадь составляет 1200 квадратных метров. Археологам удалось обнаружить руины многих римских строений, в том числе роскошной виллы. Находки указывают на то, что на месте раскопок располагался богатый квартал древнеримского города. Среди руин виллы были обнаружены следы крытого бассейна, украшенного хорошо сохранившейся мозаикой.

"В ходе раскопок были обнаружены остатки крытого бассейна римской резиденции, первого в своем роде, обнаруженного в Албании, - следует из сообщения Национального института культурного наследия Албании. - Он украшен по всей своей поверхности красочными фресками высокого художественного уровня. Самой важной особенностью здания является то, что оно имеет очень хорошо сохранившийся мозаичный пол с геометрическими мотивами из мрамора, камня, стекла и керамической плитки".

Возраст римских руин варьируется - они датированы периодом от 1 до 400 года нашей эры. Дуррес считается старейшим экономическим и историческим центром Албании. Первые его упоминания относятся еще к седьмому веку до нашей эры. Город был основан греками 672 году до нашей эры, которые назвали его Диррахий, что в переводе означало "Город между двумя холмами".

Римляне захватили Дуррес около 230 года до нашей эры, он тогда носил название Диррахий Адрия и Таберна, или "Адриатическая таверна". Описание этого населенного пункта оставил в своих трудах и знаменитый Цицерон, который укрывался в Дурресе от преследования около 57 года до нашей эры. Он описывал город как "замечательный".