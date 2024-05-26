Инновации Уолта Диснея, без которых не было бы Disney

За прошедший век Уолт Дисней и компания, которую он создал, стали одними из важнейших игроков в развлекательной индустрии. По разным данным, Disney принадлежит более 4 000 активных патентов на различные техники и изобретения. Портал history.com рассказал о самых значимых инновациях Диснея.

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Комбинирование анимации и живой съемки

Широкая общественность впервые услышала о Уолте Диснее в 1924 году благодаря серии короткометражных фильмов, созданным по мотивам «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Они задействовали уникальную технику, которая позволила реальной актрисе, сыгравшей героиню, взаимодействовать с анимированными персонажами. Метод был не принципиально новым, но Дисней стал первым, кто использовал его для перемещения человека в нарисованный мир.

По сути, съемочная команда снимала актрису на белом фоне, после чего рисовала анимированных персонажей в пустых областях и совмещала два набора изображений. И хотя Дисней в титрах назван создателем фильма, спецэффекты были работой аниматора Аба Айверкса.

Синхронизированный звук

«Пароходик Вилли» 1928 года часто называется первым мультфильмом с синхронизированным звуком. На самом деле, некоторые конкуренты опередили Disney в этом направлении, но метод самого Диснея был гораздо более точным. Оптическая запись звука прямо на пленку позволила интегрировать музыку и звуковые эффекты на крайне высоком уровне.

Техниколор

Уолт Дисней был одним из первых аниматоров, взявших на вооружение техниколор — метод съемки фильмов в цвете. Он нашел признание в индустрии кино, но в мультфильмах цвет появился значительно позже: якобы потому, что департаменты анимации меньше всех могли позволить себе расходы на модернизацию.

Дисней же решил, что техниколор стоит затрат на новые камеры и обслуживающий персонал. Его лента «Цветы и деревья» 1932 года стала не только первым мультфильмом на новом стандарте пленки, но и первым мультфильмом, получившим награду Академии кино. После этого Дисней выкупил эксклюзивные права на использование технологии в своих проектах на 1932-1935 годы.

Многоплановая камера

Инновационная конструкция многоплановой камеры позволяла аниматорам фотографировать несколько уровней анимационных кадров одновременно, что придавало картинке иллюзию объемной глубины. Опять же, Дисней был не первым кинематографистом, который экспериментировал с этой технологией, но именно его команда популяризовала ее.