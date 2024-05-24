Какой стилус Apple лучше купить для iPad

Apple продает четыре разных модели стилусов для разных версий iPad, поэтому при покупке нужно быть осторожным, чтобы не потратить деньги зря. Портал makeuseof.com рассказал, чем отличаются разные модели Apple Pencil и кому они подойдут.

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Apple Pencil USB-C: бюджетный вариант

Хотя Apple Pencil Pro можно назвать самым очевидным вариантом из-за широкого набора дополнительных функций, он совместим не со всеми моделями iPad. А вот Apple Pencil USB-C подойдет любой версии устройства. Он сохранил большинство фишек своих предшественников, от низкой задержки и чувствительности к наклону до продвинутой точности движений. Если вы в будущем хотите заменить обычный iPad на iPad Air или iPad Pro, то вам не придется тратить деньги на новый стилус.

Но стоит отметить, что эта версия стилуса не поддерживает чувствительность к давлению в отличие от первого и второго поколения. Художникам, дизайнерам и всем, кто собирается всерьез использовать стилус для рисования, стоит выбрать другую модель.

Apple Pencil 1 поколения: для владельцев старых iPad

Оригинальный стилус Apple появился еще в 2015 году, поэтому он не совместим с поздними моделями iPad Pro, Air и Mini. Он отличается от следующего поколения колпачком снизу: его можно снять, чтобы подключить стилус прямо к iPad для подзарядки. Отсутствие беспроводной зарядки означает, что придется идти на некоторые компромиссы в плане удобства. Кроме того, этот стилус нельзя прикрепить к iPad магнитами.

Apple Pencil 2 поколения: для тех, кто не планирует переходить на новые iPad

Стилус второго поколения получил множество приятных улучшений, вроде магнитного крепления и беспроводной зарядки. Он стоит дороже модели на USB-C, но оправдывает свою цену, т.к. стилус поддерживает чувствительность к давлению. Нюанс в том, что он совместим не со всеми моделями iPad — внимательно проверьте этот момент перед покупкой.

Apple Pencil Pro: премиальный вариант

Apple выпустила Pencil Pro одновременно с новыми моделями iPad Pro и Air в 2024 году. За рубежом он стоит столько же, сколько и стилус второго поколения, но не подходит для старых версий планшета. Помимо этого, Pencil Pro предлагает четыре дополнительные функции, включая тактильный отклик и поддержку сервиса «Локатор». Он также имеет встроенный гироскоп для более интуитивного рисования и быстрое меню для навигации по инструментам.