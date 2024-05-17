Космический корабль BepiColombo рискует не добраться до орбиты Меркурия

Совместная миссия Европы и Японии по изучению Меркурия BepiColombo оказалась под угрозой срыва из-за неполадок в двигателе одноименного космического аппарата. Сбой может привести к тому, что зонд не достигнет орбиты ближайшей к Солнцу планеты, сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

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Транспортный модуль корабля оснащен солнечными батареями и электрической двигательной установкой, используемой для создания тяги. Когда 26 апреля космический корабль собирался начать маневр, операторы обнаружили, что модуль не смог обеспечить достаточную электроэнергию для своих двигателей.

К 7 мая инженеры частично устранили проблему, однако ускорители BepiColombo вырабатывали лишь 90% мощности.

Команда проекта предстоит определить, как это повлияет на предстоящие маневры устройства. Пока неясно, сможет ли корабль выполнить облет Меркурия, запланированный на конец 2024 года.

BepiColombo стартовал 20 октября 2018 года. В общей сложности аппарат должен преодолеть 77 млн километров и выйти на орбиту Меркурия. В ходе своего путешествия зонд уже трижды совершал облеты планеты, но не подходил к ней близко. Еще три облета запланированы на 2024 и 2025 годы.

Ученые надеются, что миссия позволит раскрыть некоторые тайны Меркурия. Например, как настолько горячая планета может обладать запасами льда в полярных кратерах, почему у нее слабое магнитное поле, и что представляют собой загадочные полости на ее поверхности.