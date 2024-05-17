ChatGPT дополнят сообщениями из крупнейшего интернет-форума Reddit

OpenAI и Reddit объединили усилия в рамках партнерства, позволяющего OpenAI интегрировать обсуждения на Reddit непосредственно в свою платформу ChatGPT. Это сотрудничество обещает улучшить понимание ChatGPT контента Reddit, особенно по актуальным темам, и одновременно предоставить Reddit доступ к функциям, основанным на искусственном интеллекте, для своих пользователей. Кроме того, OpenAI будет выступать в качестве рекламного партнера на Reddit.

Этот альянс отражает предыдущее соглашение Reddit с Google и подчеркивает целенаправленные усилия OpenAI по улучшению своих моделей ИИ. Получив доступ к API данных Reddit, OpenAI в режиме реального времени получит доступ к «структурированному и уникальному» контенту, пополняя свои обучающие базы данных. Конкретные функции ИИ на Reddit пока не разглашаются.

В прошлом году получение доступа к данным Reddit, богатому источнику информации, в том числе интернте-культуры, стало спорным вопросом после того, как компания объявила, что начнет взимать плату с разработчиков за использование ее API.