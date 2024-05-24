DisplayPort или HDMI: какой стандарт лучше

Некоторые экраны поддерживают подключение и по HDMI, и по DisplayPort, но какая из двух опций будет лучше? Портал howtogeek.com рассказал все, что нужно знать о различиях между HDMI и DisplayPort.

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Чем DisplayPort отличается от HDMI

DisplayPort и HDMI разработаны для разных сфер применения, а потому предлагают свои преимущества и недостатки. Например, последний на сегодняшний день стандарт DisplayPort — DisplayPort 2.1. Он поддерживает разрешения до 10К при частоте обновления 60 Гц, а также HDR-10 без компрессии изображения. Помимо этого, он обладает пропускной способностью в 77,73 Гб/с — почти в три раза больше, чем DisplayPort 1.4.

Тем временем, новейший стандарт HDMI 2.1b поддерживает картинку в 8К/60 Гц и 4К/120 Гц. Он также способен воспроизводить контент в 10К и HDR-форматах до 48 Гб/с. Но для того, чтобы выжать максимум из HDMI 2.1, необходимо дополнительно потратиться на ультравысокоскоростной HDMI-кабель.

Проблема обоих стандартов заключается в ограниченности поддержки. Немногие мониторы могут работать с DisplayPort 2.1, а модели, поддерживающие HDMI 2.1b, дорого стоят. Поэтому большинство пользователей выбирает высокопроизводительные мониторы с HDMI 2.0 или DisplayPort 1.4. Но стоит отметить, что первый вариант немного проигрывает второму, т.к. DisplayPort 1.4 поддерживает и 4К/120 Гц, и 8К/60 Гц.

Помимо этого, HDMI и DisplayPort по-разному поддерживают технологии VRR — AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. DisplayPort поддерживает оба варианта, а HDMI — пока только FreeSync.

Совместимость DisplayPort и HDMI

HDMI поддерживается подавляющим большинством домашних проигрывателей видео и звука. Если вы владеете современным телевизором, то он почти гарантированно имеет HDMI-порт. Как и игровые консоли, ПК, устройства для стриминга и проекторы. DisplayPort же рассчитан на компьютерные мониторы: изначально он разрабатывался как замена старым коннекторам DVI и VGA.

Помимо этого, начиная со стандарта DisplayPort 1.2 пользователи получили возможность подключать несколько мониторов в один порт методом т.н. гирляндного подключения. Подобная функция полезна офисным работникам, которые часто пользуются двумя и более мониторами, но не могут позволить себе расходы на дорогую материнскую плату или видеокарту с нужным числом разъемов.

HDMI не может похвастать такой функцией. Зато DisplayPort хаб и HDMI-адаптер можно совместить, чтобы подключить несколько HDMI-мониторов через гирлянду. Кроме того, HDMI-кабели проще найти в разной длине.