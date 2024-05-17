В Краснодарском крае нашли след древнего рыбоящера

Окаменелый след древней рептилии нашли в Краснодарском крае. Отпечаток был обнаружен в окрестностях Хадыженска в Апшеронском районе.

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По мнению исследователей, окаменелая кость может принадлежать ихтиозавру или плезиозавру. Это древние морские пресмыкающиеся, которые обитали на планете несколько десятков миллионов лет назад. В длину они достигали почти 20 метров, а формой тела напоминали рыб, за что и получили название рыбоящеры, передает «Кубань 24».

Это не первая палеонтологическая находка в Апшеронском районе. Около десяти миллионов лет назад здесь находился древний океан Тетис, поэтому следы древних пресмыкающихся в этих местах не редкость.

Ранее российские ученые описали древнейшую амфибию рода Dvinosaurus. Ее окаменелости были найдены в России, на территории Республики Марий Эл.