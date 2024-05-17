Водородная вода: реальная польза или просто мода?

Считается, что водородная вода полезна для здоровья и обладает высокими противовоспалительными свойствами.

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Так ли это на самом деле? Или дорогостоящий продукт — не более чем попытка нажиться на адептах здорового образа жизни? Разбираемся.

Утверждают, что…

…водородная вода обладает высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает замедлять процессы старения, а также способствует восстановлению мышц после тренировок.

А что на самом деле?

Водородная вода — это обыкновенная вода (Н2О), обогащенная водородом (Н). Получить в свое распоряжение водородную воду можно разными способами: купить готовый продукт, добавить в простую воду специальную таблетку или ионизировать жидкость с помощью специального устройства дома. Вне зависимости от того, каким образом молекулы газа добавили к воде, результат один — в жидкости появляется свободный, не связанный с кислородом водород.

Ему-то вода и обязана целебными свойствами: молекулы газа способны проникать в клетки организма и связываться с активными формами кислорода, в которых содержатся один или несколько неспаренных электронов. Баланс в таких частицах нарушен: в попытках его восстановить они забирают недостающие элементы у окружающих клеток организма, разрушая их. Этот процесс называется окислительным стрессом, его связывают с развитием многих неизлечимых состояний, например диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона и рака.

Водородная вода может помочь ослабить окислительные процессы в организме, так как добавленный в нее водород — отличный антиоксидант. Это означает, что молекулы газа способны отдавать электроны свободным радикалам, не теряя стабильности. В результате число клеточных и митохондриальных травм в тканях снижается, что в теории делает водородную воду отличным способом профилактики опасных для жизни состояний. Например, существует исследование, согласно которому водородная вода, добавленная к другим прописанным лекарствам, облегчает симптомы пациентов при нестабильной стенокардии (период острого течения ишемической болезни сердца, который чреват летальным исходом). Однако, как признают сами авторы работы, из-за небольшой выборки участников необходимы дополнительные данные, чтобы убедиться в достоверности представленных выводов.

Водородная вода также может быть полезна для преодоления побочных эффектов от химиотерапии — например, снижать нейропатическую боль (сильные боли, возникающие на фоне патологического возбуждения нервной системы) и восстанавливать баланс микрофлоры кишечника. Кроме того, в одном из первых исследований водородной воды 2008 года эксперты выяснили, что ее употребление помогает в профилактике развития диабета второго типа.

Помимо прочего, ученые нашли некоторые подтверждения того, что водородная вода может улучшить достижения человека в спорте. Так, существуют исследования, доказывающие, что употребление обогащенной водородом жидкости перед тренировкой помогает смягчить последствия физической усталости и повысить выносливость человека. Например, исследование, проведенное на велосипедистах, показало, что водородная вода положительно сказалась на результатах подготовленных спортсменов. При схожем же исследовании на бегунах эксперты заметили, что вода оказалась более полезной для начинающих.

В этом и заключается проблема водородной воды: ученые не до конца понимают механизмы, по которым работает напиток, а существующие исследования слишком малочисленны и нередко противоречат друг другу. Например, в случае с велосипедистами и бегунами непонятно, почему положительный эффект ощутили группы с разным уровнем спортивной подготовки, а в случае с проблемами с сердцем — небольшое число респондентов. В большой обзорной работе по изучению пользы и вреда водородной воды эксперты так и не смогли прийти к однозначному выводу относительно эффективности продукта. Кроме того, ученые находят доказательства того, что обогащение рациона дополнительными антиоксидантами может не оказывать положительного эффекта на здоровье.

В целом ученые согласны, что исследования, предполагающие пользу напитка для людей, находятся на начальной стадии. Так, почетный профессор геронтологии (науки о процессах старения) в Южнокалифорнийском университете (the University of Southern California) Генри Джей Форман считает, что, даже если водород снижает воспалительные процессы и помогает справиться с окислительным стрессом в лабораториях, не факт, что то же самое происходит внутри наших тел. И хотя никаких негативных последствий от употребления обогащенной водородом воды до сих пор не обнаружили, высокая цена и недоказанная польза продукта заставляют специалистов скептически относиться к инновации.

Как заключил доктор Митчелл Роснер, специализирующийся на водно-солевых, электролитных нарушениях, так как почти на каждое исследование, которое доказывает пользу водородного продукта, есть работа, показывающая, что это не так, тратиться на дорогостоящую воду не стоит. Лучше пить достаточно обычной воды (что уже очень полезно) и разнообразить рацион свежими фруктами и овощами.

Что в сухом остатке?

Водородная вода — это обыкновенная вода, в которую добавили дополнительные не связанные с кислородом молекулы водорода. И хотя существуют доказательства того, что напиток помогает снизить окислительный стресс и улучшить физические показатели спортсменов, необходимо больше исследований, чтобы убедиться в пользе жидкости. А улучшить качество тела и здоровья можно с меньшими затратами: просто пейте больше воды и добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов.