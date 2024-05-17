Жители Архангельской области смогли увидеть «космическую медузу» после запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк.

Космические медузы — связанный с запуском космических ракет атмосферный феномен. Объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере в период перед рассветом или после заката. Наблюдение возможно в период, когда Солнце ещё/уже не освещает поверхность Земли, но его лучи попадают на конденсационный след от ракеты, расположенный на большой высоте.

Проявления этого феномена иногда принимают за НЛО, что приводило к панике по поводу вторжения инопланетян и ядерной бомбардировки.