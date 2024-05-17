Google прокомментировала запуск ChromeOS на смартфонах Pixel

Некоторое время назад стало известно, что устройства Google Pixel могут запускать ChromeOS благодаря изменениям в Android.

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Однако Google поспешила уточнить, что это была лишь демонстрация концепта.

Дэйв Бёрк, вице-президент по инженерным вопросам Android, на подкасте Android Faithful подтвердил, что это была технологическая демонстрация.

Он объяснил, что Google активно инвестирует в виртуализацию на Android для создания более безопасной среды. В Android 15 добавлена возможность хостинга графических операционных систем в виртуальной машине с ускорением графического процессора.

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Для демонстрации этой технологии Google выбрала ChromeOS. Бёрк отметил: «Мы подумали, что будет круто, если ChromeOS сможет работать на Pixel. Это была просто демонстрация возможностей технологии виртуализации».

Хотя это всего лишь концепт, будущие применения этой технологии пока неизвестны. Самир Самат, новый президент экосистемы Android, добавил: «Многие вещи в Google начинаются именно так. Это круто и заставляет задуматься, что можно сделать с той или иной технологией. Сейчас мы находимся на этом этапе».