В смартфонах на Android 15 появилась новая функция

В Android 15 появилась новая функция под названием «Адаптивная вибрация», которая позволяет устройствам автоматически регулировать интенсивность вибрации в соответствии с окружающей средой. Об этом сообщает портал Android Authority.

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Для анализа уровня шума в помещении «Адаптивная вибрация» использует микрофоны гаджета, настраивает силу вибрации, чтобы обеспечить оптимальное восприятие уведомлений. Таким образом, смартфон будет вибрировать сильнее на мягкой поверхности, такой как диван, и мягче на твердой поверхности, например на столе.

На данный момент нововведение доступно исключительно для пользователей второй бета-версии Android 15 на смартфонах Google Pixel 7 Pro и 8 Pro. Появится ли эта функция на других устройствах, не уточняется.

Найти «Адаптивную вибрацию» можно в настройках, в разделе «Спец. возможности» — «Вибрация и виброотклик». По умолчанию опция не активирована. Кроме того, предусмотрена возможность ручной настройки уровня вибрации.

Тестирование Android 15 продлится до июля. Дата выхода полноценной версии операционной системы пока не раскрывается.