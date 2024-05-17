$90.92-0.3398.90+0.07
Войти в почту

В Роскачестве дали советы, как очистить память смартфона

Россиянам рассказали, как очистить память телефона, когда её всё время не хватает.

В Роскачестве дали советы по очистке памяти смартфона
© Unsplash

Почти каждый пользователь сталкивается с проблемой нехватки памяти на своём смартфоне. Центр цифровой экспертизы Роскачества предлагает несколько простых советов, чтобы ускорить работу телефона без обращения к профессионалам.

Сначала нужно проверить, сколько свободного места осталось на устройстве, зайдя в раздел настроек под названиями «Память» или «Хранилище». Если доступная память составляет менее 15%, стоит освободить место, так как недостаток памяти может замедлить работу приложений.

Наибольшее количество места занимают системные файлы, кеш приложений, а также загруженные файлы. Для пользователей Android доступны специальные программы, которые автоматически удаляют кеш и дубликаты фотографий и видео, освобождая память.

Простым способом освободить память является очистка кеша приложений, что значительно улучшит производительность устройства. Также важно регулярно удалять файлы, загруженные из мессенджеров, чтобы предотвратить перегрузку памяти устройства.

Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости