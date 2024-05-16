Англоязычные журналисты разгромили новый iPad Pro в своих обзорах

В продажу поступил iPad Pro с процессором M4, представленный на прошлой неделе. Первые экземпляры устройства уже были протестированы прессой. Обзоры единогласно отмечают высокое качество OLED-дисплеев, впервые используемых в планшетах Apple, но критикуют недостаточно развитую программную платформу iPadOS и рост цены на устройство. Об этом сообщает издание 3DNews.

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Например, журналисты ресурса The Verge назвали новый iPad "лучшим из излишеств", подчеркнув, что OLED-панель обеспечивает "невероятно правдоподобные" и "значительно более яркие" цвета. Однако они отметили, что iPadOS остается "закрытой и излишне упрощенной операционной системой", которая не позволяет полностью раскрыть потенциал новой аппаратной платформы.

Авторы обзора на сайте Gizmodo также похвалили OLED-дисплей, охарактеризовав его как "более четкий, яркий и красочный". Но они указали на выросшую цену на устройство: iPad Pro подорожал на $200 и теперь стоит от $999 до $2699 (примерно 90-245 тыс. руб. по курсу на 16 мая 2024 года, – "Газета.Ru").

Журналисты Engadget назвали новый iPad Pro "очень хорошим и очень дорогим". Они в очередной раз похвалили OLED-панель, но раскритиковали высокую цену и отсутствие поддержки аксессуаров для старых iPad. Журналист Джейсон Снелл прямо заявил, что iPadOS "остается по сути глупой", несмотря на значительное обновление аппаратной части.