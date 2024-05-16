Россиянам рассказали, как замедлить разрядку смартфона

Современные смартфоны хороши в плане функциональности, однако их батареи часто не могут соответствовать таким же высоким результатам. Частые обновления ПО, ресурсоемкие задачи и интенсивное использование приложений могут быстро истощить заряд батареи. Но есть несколько простых и эффективных способов увеличить время автономной работы Android-устройства. Их перечислил один из авторов iXBT Live.

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Во-первых, управление яркостью экрана помогает экономить заряд батареи, так как экран является одним из главных потребителей энергии. Уменьшая яркость до комфортного уровня, можно значительно сэкономить заряд батареи, особенно если вы часто находитесь на улице или в помещениях с недостаточным освещением.

Во-вторых, закрытие фоновых приложений также имеет значение, поскольку многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже после их закрытия. Периодическая проверка и закрытие ненужных приложений позволяет сохранить заряд батареи.

В-третьих, отключение ненужных функций, таких как Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC и других, может существенно увеличить время автономной работы устройства. Убедитесь, что все ненужные функции отключены, когда вы их не используете.

Кроме того, удаление ненужных приложений помогает освобождать ресурсы устройства. Чем меньше приложений установлено, тем меньше ресурсов они потребляют. Регулярно пересматривайте список приложений и удаляйте те, которые вы больше не используете.

Использование темного режима приложений не только приятнее для глаз, но и помогает экономить заряд батареи, особенно на устройствах с OLED экранами. Многие популярные приложения уже поддерживают эту функцию, поэтому не стесняйтесь ее использовать.

Включение режима экономии заряда также может быть полезным, так как он автоматически ограничивает работу фоновых процессов и уменьшает потребление энергии. Активируйте этот режим, когда уровень заряда батареи становится низким, чтобы продлить время до следующей подзарядки.

Для продления срока службы батареи важно следить за ее зарядом. Избегайте перезарядки (заряда более 90%) и полного разряда (менее 10%). Также важно избегать перегрева устройства, поскольку это может отрицательно сказаться на работе аккумулятора.

Наконец, отключение автоматических обновлений приложений помогает избежать незапланированного разряда батареи. Можно отключить эту функцию и обновлять приложения вручную, когда будет возможность.