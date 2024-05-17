Dell выпустит ноутбук с рекордным временем работы

Американская корпорация Dell запланировала выпуск портативного компьютера на базе ARM-процессора с рекордной автономностью. Об этом сообщает издание VideoCardz.

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Авторы медиа изучили слитую в сеть презентацию Dell, в которой представители компании описали будущие компьютеры. Так, в фирме намерены представить в ближайшее время ноутбуки серии Dell XPS 13, которые в обычном режиме будут работать от 9 до 13 часов на одной зарядке. В материале указано, что без подключения к интернету устройство сможет воспроизводить видео в течение 29 часов.

Журналисты подчеркнули, что 29 часов — недостижимый показатель для современных компьютеров. Поэтому вероятно, что Dell XPS 13 будет иметь самый эффективный аккумулятор на рынке. Для примера, недавно выпущенный компьютер Apple MacBook Air M3 может проработать до 18 часов на одном заряде.

В презентации уточняется, что рекордный показатель удалось достичь благодаря использованию энергоэффективных процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite. Девайс также получит двойную OLED-панель от LG Display, новую систему охлаждения, поддержку Wi-Fi 7, веб-камеру разрешением 1080 пикселей.

Оказавшийся в сети документ датирован августом 2023 года. Однако в нем четко указано, что выход ноутбуков на рынок запланирован на июнь 2024 года. Стоимость компьютеров не раскрывается.

В начале мая стало известно, что компания Microsoft ограничила установку Windows 11 на смартфоны в обновлении. Авторы издания XDA объяснили, что апдейт не поддерживает старые устройства на базе процессоров ARM.