Можно ли создать бесконечное множество отражений в зеркале?

Зеркальные лабиринты в парках развлечений создают бесчисленное множество отражений, но наверняка вы хоть раз задавались вопросом: а можно ли создать бесконечный цикл отражений? Например, поставив зеркала друг напротив друга? Портал livescience.com нашел ответ.

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Если рассуждать теоретически, то да, при помощи зеркал можно создать бесконечный цикл отражений. Но на практике несовершенства в конструкции зеркал делают этот эксперимент невозможным. Дело в том, что тонкие слои серебра и алюминия, широко используемые при изготовлении зеркал, поглощают часть света при каждом отражении.

При наличии идеального зеркала отражения были бы бесконечными, но из-за специфики зеркального покрытия рано или поздно свет будет поглощен полностью. И когда мы говорим об «идеальном» зеркале, подразумевается зеркало, способное отражать 100% света без малейшего поглощения.

Согласно законам физики, свет, попадающий на зеркальную поверхность, отражается под тем же углом. Благодаря этому отражение в зеркале в ванной смотрится реалистично, а отражение в кривом зеркале — искаженным. Однако и то, и другое со временем теряют четкость. Постепенно, по мере того, как зеркало поглощает все больше света, отражение становится более тусклым.

При наличии зеркал крайне высокого качества, мы можем создать тысячи или даже десятки тысяч отражений. Но пока что человечество не нашло способ создания идеального зеркала, отражающего 100% света. Хотя есть теории, что подобного эффекта можно достичь при специфических параметрах и строго в определенном спектре света.