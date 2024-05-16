В Китае испытали новую технологию криоконсервации мозговой ткани

Китайские ученые смогли успешно разморозить мозговую ткань, подвергшуюся криогенной заморозке, и не повредить ее. Этот опыт стал одним из первых в своем роде.

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Замораживание (криоконсервация) тела рассматривается как возможный способ достичь бессмертия. Но губчатая мозговая ткань плохо переносит отрицательные температуры. Поскольку 80% клеток мозга состоит из воды, при замерзании могут возникать кристаллы льда. Эти кристаллы деформируют и повреждают клетки, делая их функционально бесполезными.

Ученые из Фуданьского университета нашли способ безвредной заморозки мозговой ткани. В течение трех недель они выращивали скопления мозговых клеток в чашках Петри. Затем органоиды пропитали различными смесями, в том числе сахаром, антифризом и химическими растворителями, и заморозили в жидком азоте.

После этого образцы оставили оттаивать в течение двух недель. Все это время ученые наблюдали, какие из них восстанавливаются с наименьшими повреждениями.

Методом проб и ошибок ученым удалось создать смесь, которую назвали MEDY. Она состояла из четырех ингредиентов: метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида и Y27632. Эксперименты показали, что благодаря ей замороженная ткань оттаяла без повреждений, и нейроны смогли посылать сигналы в обычном режиме.

Ученые подчеркнули, что возможность замораживать органоиды позволит ученым сохранять больше тканей для тестирования новых лекарств и методов лечения. Но они не уверены, что MEDY способен сохранить в заморозке полноценный орган, сообщает Cell Reports Methods.

Ранее сообщалось, что ученые вырастили «мини-легкие». Их намерены использовать для медицинских экспериментов.