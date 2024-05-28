Adobe After Effects или Premiere Pro: какой редактор выбрать?

Adobe After Effects и Premiere Pro — два самых популярных инструмента для монтажа видео, которыми пользуются как профессионалы, так и новички и любители. Но какой из них выбрать? Портал makeuseof.com рассказал, чем они отличаются и для каких задач лучше подходят.

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Для чего используется After Effects

After Effects — профессиональная утилита для моушн-дизайна. Она позволяет монтировать видео, но это не основная (и не лучшая) функция программы. After Effects позволяет анимировать статичную графику, создавать кинетическую типографию и разные типы анимации, а также накладывать графику на видеоролики.

Что After Effects делает лучше Premiere Pro

Анимации для интро роликов

Анимированные элементы

Наложение хромакея («зеленки»)

Трехмерная анимация

Ключевые кадры анимации и отслеживание движений

Для чего используется Premiere Pro

Premiere Pro — мощная утилита для монтажа видео, которая пользуется популярностью в индустрии кино. Она позволяет изменять содержимое ролика, накладывать спецэффекты и тонны различных фильтров, а также рендерить получившийся ролик в полнометражном формате. Premiere Pro также пригодится и для создания коротких видео — например, для социальных сетей.

Отдельно стоит отметить, что Premiere Pro интегрирует ИИ в некоторые инструменты. Программа помогает без проблем обрезать видео и менять соотношение сторон экрана, или же автоматически генерировать субтитры перед экспортом готового ролика.

Что Premiere Pro делает лучше After Effects