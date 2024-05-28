Adobe After Effects или Premiere Pro: какой редактор выбрать?
Adobe After Effects и Premiere Pro — два самых популярных инструмента для монтажа видео, которыми пользуются как профессионалы, так и новички и любители. Но какой из них выбрать? Портал makeuseof.com рассказал, чем они отличаются и для каких задач лучше подходят.
Для чего используется After Effects
After Effects — профессиональная утилита для моушн-дизайна. Она позволяет монтировать видео, но это не основная (и не лучшая) функция программы. After Effects позволяет анимировать статичную графику, создавать кинетическую типографию и разные типы анимации, а также накладывать графику на видеоролики.
Что After Effects делает лучше Premiere Pro
- Анимации для интро роликов
- Анимированные элементы
- Наложение хромакея («зеленки»)
- Трехмерная анимация
- Ключевые кадры анимации и отслеживание движений
Для чего используется Premiere Pro
Premiere Pro — мощная утилита для монтажа видео, которая пользуется популярностью в индустрии кино. Она позволяет изменять содержимое ролика, накладывать спецэффекты и тонны различных фильтров, а также рендерить получившийся ролик в полнометражном формате. Premiere Pro также пригодится и для создания коротких видео — например, для социальных сетей.
Отдельно стоит отметить, что Premiere Pro интегрирует ИИ в некоторые инструменты. Программа помогает без проблем обрезать видео и менять соотношение сторон экрана, или же автоматически генерировать субтитры перед экспортом готового ролика.
Что Premiere Pro делает лучше After Effects
- Нелинейный монтаж видео
- Повтор видео в реальном времени
- Настройка градиента и цветокоррекции
- Монтаж с нескольких камер
- Монтаж видео для VR
- Спецэффекты