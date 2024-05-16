В продажу поступил самый дешевый складной смартфон

Самый дешевый складной смартфон Blackview Hero 10 начали продавать по цене от $429 (около 39,1 тыс. руб.), сообщает портал GizmoChina. Для России смартфон оценили в 43,8 тыс. руб.

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Новинка представляет собой смартфон в форм-факторе «раскладушки», похожий на Samsung Galaxy Z Flip. Удешевить Blackview Hero 10 смогли за счет менее производительного железа — в отличие от многих конкурентов, китайский гаджет оснащен чипом MediaTek Helio G99, встречающимся в смартфонах стоимостью от 12 до 20 тыс. руб. Он также имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 — по этим параметрам конкуренты предлагают более современные стандарты памяти.

Гибкий 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2560 пикселей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и пиковую яркость до 1300 нит. Производитель обещает, что механизм устройства способен выдержать до 250 тыс. складываний. Этого должно хватить почти на 7 лет, если каждый день раскладывать смартфон по 100 раз.

Основная камера в Hero 10 на 108 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп, а селфи-камера получила разрешение 32 Мп. Работает новинка под управлением Android 13 с фирменной оболочкой DokeOS 4.0. Производитель обещает поддерживать смартфон вплоть до выпуска Android 16.

Складной смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей новинки отмечают наличие стереодинамиков, NFC и слота для двух SIM-карт.