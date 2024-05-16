Представлен Meizu 21 Note

В начале этого года Meizu объявила о своём уходе с рынка смартфонов, но потом выпустила флагманский смартфон 21 Pro.

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Теперь китайский производитель анонсирует ещё одну новинку – Meizu 21 Note.

Дисплей

Meizu 21 Note оснащён плоским AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K (2780×1264 пикселей) и частотой обновления от 1 до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит. Поддерживается высокочастотного ШИМ-регулирования с частотой 1920 Гц. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Для разблокировки имеется оптический сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.

© MobiDevices

Аппаратная основа

В смартфоне установлен прошлогодний процессор Snapdragon 8 Gen 2. За графику отвечает GPU Adreno 740. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 ГБ памяти, объём встроенной памяти UFS 4.0 – 256/512 ГБ.

В смартфоне имеется система охлаждения VC площадью 5000 мм², позволяющая выдерживать большие рабочие нагрузки. Ёмкость аккумулятора достигает 5500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт.

Камеры

На задней панели находится двойная задняя камера с кольцевой светодиодной вспышкой RGB:

50 Мп главный датчик Samsung S5KGN5, 1/1.56", f/1.68, 6 линз, OIS;

13 Мп широкоугольный объектив Samsung S5K3L6, f/2.4, угол захвата 122°, 5 линз, автофокус для макро.

Спереди, в отверстии по центру установлена фронтальная камера (Samsung S5K3P9) на 16 Мп с апертурой f/2.45.

Прочее

Meizu 21 Note поддерживает Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, ИК-порт и NFC. Также стоит отметить наличие стерео-динамиков и водозащиты по стандарту IP65. Размеры: 162,39×76,89×8,2 мм, вес – 205 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Meizu 21 Note стартуют с 20 мая. Смартфон выпускается в чёрном и белом цветовых вариантах.

Цена: