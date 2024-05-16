Samsung выпустила высмеивающую Apple рекламу

Компания Samsung выпустила рекламу своего планшета, в которой высмеивается скандальный ролик Apple с рекламой iPad. Публикация появилась на странице американского подразделения Samsung в соцсети X (ранее Twitter).

Рекламный ролик планшета Galaxy Tab S9 стал ответом на скандальную рекламу нового iPad Pro от Apple, которая вызвала неоднозначную реакцию общественности и привела к официальным извинениям со стороны компании. В том ролике большой гидравлический пресс уничтожал различные предметы творчества и культуры, такие как инструменты и предметы искусства, чтобы продемонстрировать, что iPad Pro может заменить их все. Однако данная концепция была встречена критикой за предполагаемое пренебрежение к традиционным формам искусства.

В ответном ролике Samsung показана девушка, которая проходит мимо разрушенных предметов в локации, похожей на ту, что использовалась в рекламе Apple, и обнаруживает поврежденную гитару. Она использует Galaxy Tab S9 в качестве нотного стана и начинает играть на гитаре под надпись на экране: «Творчество невозможно раздавить».

В Apple пока никак не прокомментировали провокационную рекламу Samsung.