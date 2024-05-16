Российские ученые открыли новый вид динозавров

Новый вид динозавров Киякурсор лонгипес найден возле деревни Шестаково в Кузбассе.

Об этом сообщила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Паксина во время пресс-конференции, посвященной международному семейному научно-популярному фестивалю "Динотерра".

"В журнале "Труды Королевского общества" (британское научное издание), в разделе "Биологические науки" опубликована статья "Последний цератозавр Азии: новый ноазаврид из раннемелового Великого сибирского рефугиума". В статье описаны исследования остатков скелета хищного динозавра, найденного летом 2023 года на Шестаковском местонахождении раннемеловых континентальных позвоночных, Шестаково-1. Киякурсор лонгипес (Kiyacursor longipes) - кийский длинноногий бегун - назван так из-за особенностей анатомического строения задних конечностей. По сравнению с другими аналогичными схожими представителями у него очень длинные ноги. Это новый род и вид динозавра. Его ближайшие родственники из Юрского периода", - сказала Паксина.

Она добавила, такие находки популяризируют научный потенциал Кузбасса, привлекая внимание жителей страны к науке. На самом фестивале будет работать "Дино арт парк" и "Город мастеров", заявки на который подали 150 ремесленников.

Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в поселке Шестаково Чебулинского района в третий раз, впервые он продлится неделю с 24 по 30 июня. В 2023 году правительство РФ определило "Динотерру" одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий с правом получить федеральную поддержку. В 2024 году основными темами станут наука, молодежный досуг и поддержка семейных ценностей. В рамках фестиваля состоится масштабный научный симпозиум, лучшие молодежные команды КВН разыграют "Кубок ЮМОРского периода" и поборются за главный приз "Пситтакозавр в золотом".