Microsoft запретит выходить в интернет через Edge на старых компьютерах

Microsoft анонсировала обновление системных требований для своего браузера Edge. Начиная с версии 126, приложение будет требовать наличия процессора с поддержкой набора инструкций SSE3 или более поздних версий, о чем говорится на сайте компании.

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Изменение затронет лишь ограниченное число пользователей, использующих устаревшее оборудование. Процессоры с поддержкой SSE3 были впервые представлены компанией Intel в 2004 году в рамках линейки Prescott. Это процессоры Pentium 4, Pentium D и Celeron D. В случае AMD поддержка SSE3 началась с процессоров Opteron, Sempron, Athlon 64 и других, основанных на архитектуре K8.

Почему браузер не сможет работать без поддержки инструкций SSE3, Microsoft не объясняет. Причем другие браузеры подобного требования не имеют.

Пользователи устаревших компьютеров смогут и дальше пользоваться Microsoft Edge, но более ранних версий, что может быть небезопасно. В таком случае владельцы ПК со старыми процессорами могут использовать другие приложения: Chrome, Firefox, Opera и другие, которые все еще поддерживаются их устройствами и обновляются.