Нейросеть назвала лучшие ИИ-компании за 2023 год

Билайн Big Data & AI и Brand Analytics представили созданный нейросетью рейтинг лучших компаний, институтов и регионов, которые занимаются искусственным интеллектом в России, сообщает пресс-служба билайн.

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Всего в рейтинге представлено 12 номинаций, среди которых «Вклад в подготовку кадров», «Вклад в развитие ИИ в России» и другие.

«Рейтинг этого года, несмотря на внешнюю похожесть с предыдущим, значительно обновлен: добавлены номинации, расширен список компаний. За год количество новостей по теме ИИ выросло почти в два раза и достигло почти 2 млн», — отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.

В номинации «Инвестиционная открытость» победил Сбер, «Вклад в развитие ИИ в России» — ИТЦ «Сколково», «Вклад в подготовку кадров» — Яндекс, «Присутствие в инфополе» — Сбер, «Социальный искусственный интеллект» — VK, «СМИ. Освещение темы ИИ» — ТАСС.

«Данные, имеющие отношение к тематике ИИ, включали публикации в СМИ и в Telegram в 2023 году. Для выявления тематических публикаций была обучена модель машинного обучения (ML-модель), способная классифицировать огромные потоки сообщений», — рассказала управляющий партнер Brand Analytics Наталья Соколова.

Нейросеть перед составлением рейтинга обучалась на данных новостей в СМИ и Telegram-каналах за 2023 год. Всего нейросеть проанализировала более 7 млрд сообщений в Telegram и более 130 млн публикаций в СМИ.