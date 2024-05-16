СМИ: у Apple больше нет идей, поэтому она зарабатывает на iPhone

Известный IT-журналист Пэрис Маркс заявил об отсутствии у производителя Apple большого продукта и провале выпускаемых в последнее время новинок на рынке, передает Insider.

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Так, компания активно эксплуатирует iPhone и зарабатывает на них, отметил Маркс. Эксперт подчеркнул, что раньше у фирмы были очень серьезные планы, однако они так и не были реализованы. Сообщается, что гарнитура Vision Pro провалилась, а проект автомобиля Apple Car свернули.

Как указал Маркс, iPhone - «дойная корова» для Apple. Он напомнил о том, что этот гаджет был представлен еще при Стиве Джобсе, основателе всемирно известной американской корпорации.

Специалист считает, что компания может утратить монополию на европейском рынке из-за стратегии, которая ориентирована на краткосрочную прибыль.

Назван самый крупный производитель смартфонов

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