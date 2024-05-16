В «Роскосмосе» назвали сроки «экспансии» России и Китая на Луну

В «Роскосмосе» назвали сроки «экспансии» РФ и Китая на Луну
Она планируется после 2036 года.
Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов в ходе визита в КНР.
В марте он говорил, что технологические задачи, необходимые для создания ядерной энергетической установки на Луне, практически решены. Москва и Пекин планируют разместить аппарат на естественном спутнике Земли на рубеже 2033-2035 годов.
Работы продолжатся в рамках российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.