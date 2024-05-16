В «Роскосмосе» назвали сроки «экспансии» России и Китая на Луну

Она планируется после 2036 года.

Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов в ходе визита в КНР.

В марте он говорил, что технологические задачи, необходимые для создания ядерной энергетической установки на Луне, практически решены. Москва и Пекин планируют разместить аппарат на естественном спутнике Земли на рубеже 2033-2035 годов.

Работы продолжатся в рамках российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.