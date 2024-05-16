Геомагнитная буря повысила риск волны ураганов на Земле

Солнечная буря, которая обрушилась на Землю в мае 2024 года, может вызвать волну ураганов, предупредили ученые. Они проанализировали статистику тропических циклонов за последние 5500 лет и обнаружили, что в определенные периоды их частота возрастала на 40%. У этих периодов оказалась одна общая черта – Солнце было очень активным.

Ученые из Университета штата Флорида реконструировали данные о штормах в северо-восточном регионе Мексиканского залива. Затем они сравнили эти данные с колебаниями уровней общей солнечной радиации. Солнечную активность отслеживали по кольцам деревьев – как известно, на ее пики и спады указывает содержание углерода-14 в древесине.

Результаты показали, что всплески активности циклонов наблюдались 1410-820 лет назад и в период с середины ХХ века по настоящее время. Ученые также выявили достоверную взаимосвязь повышенной активности тропических циклонов с более высокой солнечной радиацией.

Согласно теории ученых, более активное Солнце посылает на Землю больше энергии, которая нагревает океаны и обеспечивает топливо для тропических штормов. В настоящее время светило находится на пути к новому максимуму. В мае на планете зарегистрировали магнитную бурю мощностью G4 по пятибалльной шкале. Эксперты оценили ее как «сильную».

Новый прогноз появился в тот момент, когда в Америке уже стартовал сезон ураганов. Он обещает стать рекордным – метеорологи ожидают не менее 20 штормов. Ученые отметили, что, помимо солнечной радиации, их усилению также способствуют Эль-Ниньо, потепление поверхности моря в Мексиканском заливе и положительные фазы Атлантической мультидекадной осцилляции – колебания температур поверхности океана в Северной Атлантике, сообщает Science Direct.

Ранее ученые назвали тревожные «звоночки» климатических изменений. Потепление приводит к росту уровня моря, смене растительности, увеличению количества стихийных бедствий.