Блогер протестировал смартфоны Google Pixel 8a, Pixel 8 и 8 Pro

На YouTube-канале Tech Spurt протестировали новые Pixel 8a, 8 и 8 Pro. Действительно ли Pro-версия намного лучше остальных?

Pixel 8a и 8 — два самых компактных смартфона по сравнению с 8 Pro. Диагональ экрана у них составляет 6,1 и 6,2 дюйма соответственно. При этом Pixel 8 Pro имеет диагональ 6,7 дюйма.

Все три модели имеют металлические рамки. На задней панели во всех трёх случаях стекло, но у Pixel 8 оно глянцевое, а у остальных — матовое.

Защита от воды у Pixel 8a — по стандарту IP67, тогда как у остальных смартфонов — по стандарту IP68.

Все три устройства работают на Android 14, и на них будут в течение 7 лет приходить обновления. Большинство системных функций у смартфонов идентичны.

Вы можете взять Pixel 8a, 8 или 8 Pro на 128 или 256 ГБ. Также Pro-версия предлагает память на 1,5 ТБ.

У смартфонов одинаковое соотношение сторон, но разное разрешение: у Pixel 8a и 8 — Full HD+, у 8 Pro — Quad HD+. Также у Pixel 8 Pro ярче дисплей, более мощные динамики, есть возможность снижать частоту обновления экрана до 1 Гц.

В повседневных условиях производительность у всех смартфонов одинаковая. В играх Pro-версия будет немного лучше, но незначительно.

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

© Tech Spurt

Pixel 8a и 8 имеют аккумулятор на 4500 мАч, 8 Pro — на чуть более 5000 мАч. При этом автономность у них практически одинаковая. Хватает их на один рабочий день. У версии 8a мощность зарядки — 18 Вт, у 8 Pro — 30 Вт, у обычного Pixel 8 — на 27 Вт. Последние два заряжаются за примерно одинаковое время (около 80 минут), а Pixel 8a — за более 1,5 часов. Также у всех трёх устройств есть поддержка беспроводной зарядки.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. Видео во всех трёх случаях можно записывать в 4К. Однако на Pixel 8 и 8 Pro есть функция съёмки видео с 24 к/с.

Выводы

Pixel 8a — действительно надёжный и хороший смартфон. Но если у вас есть немного больше денег, то вы можете потратить их на Pixel 8, который предлагает материалы корпуса премиум-класса, обновлённую технологию камеры и в целом больше преимуществ по сравнению с младшей версией. Что касается 8 Pro, то вы получите более качественную камеру, телефотообъектив, большой дисплей.