Ученые случайно обнаружили древнейшее слияние квазаров-близнецов

Японские астрономы из Университета Эхимэ случайно обнаружили древнейшее слияние двух квазаров — сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, окруженных светящимся веществом. Как показали расчеты, этот процесс начался во времена молодой Вселенной. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

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Квазары, или квазизвездные объекты, представляют собой активные ядра галактик очень высокой светимости, испускающие электромагнитное излучение, наблюдаемое в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах волн.

Они остаются одними из самых ярких и самых далеких объектов в известной Вселенной и служат фундаментальным инструментом для многочисленных исследований в астрофизике, а также в космологии.

Команда сделала открытие, просматривая данные наблюдений с телескопа «Субару» на Гавайях.

Согласно исследованию, квазары разделены примерно 39 тыс. световых лет и, вероятно, находятся в физической связи друг с другом. Астрономы подчеркнули, что объекты имеют красное смещение 6,05, что делает их наиболее далекими и древними объектами такого типа, обнаруженными на данный момент.

Красное смещение с показателем более 6 означает, что процесс или тело существовали, когда Вселенной было не более 1 млрд лет.

Ученые отметили, что два квазара, скорее всего, обладают сверхмассивными черными дырами с одинаковыми массами.

Подводя итоги, авторы статьи добавили, что они все еще исследуют слияние вновь обнаруженного квазара и в ближайшее время представят более подробные результаты.