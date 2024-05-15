Ученые нашли следы первых микробов, живших миллиарды лет назад

Немецкие ученые из Тюбингенского и Геттингенского университетов обнаружили характерные минеральные следы, указывающие на активность древнейших микробов на Земле. Возраст находок говорит о том, что эти организмы существовали на нашей планете около 4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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Специалисты нашли определенные минералы в глубинных гидротермальных источниках, расположенных на дне океана. По словам команды, одним из наиболее многообещающих элементов оказался железно-серный пирит. Он в изобилии встречается в гидротермальных зонах.

Пирит может образовываться непосредственно или вторично из минерала магнетита, когда он реагирует с обнаруженными вместе с ним богатыми серой флюидами. Важно отметить, что это происходит в различных формах.

"В наших анализах особенно интересным оказался пирит в его характерной сферической форме со структурой, похожей на структуру ягод малины. Он формируется таки образом лишь тогда, когда исходный материал — магнетит — был образован бактериями, восстанавливающими железо", — объяснил один из авторов исследования, профессор Андреас Капплер.

Микробиологи уточнили, что в отсутствие воздуха некоторые микроорганизмы могут расти и производить энергию, передавая электроны не кислороду (как это делают люди и животные), а окисленному железу.

В ходе эксперимента исследовательская группа смоделировала химическую реакцию магнетита с флюидами, богатыми серой. Для этого они взяли два образца магнетита, образованных как органическим, так и неорганическим способом. Их поместили в условия, имитирующие среду глубинных гидротермальных разломов.

В результате обе пробы преобразовались в различающийся по структуре пирит. Биологический магнетит привел к появлению пирита характерной сферической формы.

Ученые отметили, что подобные следы микробной жизни могут быть обнаружены на других планетах, где сохранилась геотермальная активность.