Apple добавит в iOS18 функцию от укачивания

Apple анонсировала функцию Vehicle Motion Cues от укачивания в iOS18. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

Отмечается, что данная функция будет доступна на iPhone и iPad.

«Исследования показывают, что морская болезнь обычно вызвана сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует. Это может помешать некоторым пользователям комфортно использовать iPhone или iPad во время езды в движущемся транспортном средстве», — объяснили цель добавления функции от укачивания в Apple.

Решение морской болезни в компании нашли в черных точках, которые появляются на экране iPhone и iPad, подстраиваясь под движение автомобиля. Предполагается, что это позволит снизить сенсорный конфликт.

Также в Apple анонсировали и ряд других функций. В частности, пользователям продукции компании станут доступны навигация по iPhone и iPad при помощи только взгляда, тактильные ощущения в музыке, что сделает прослушивание записей более доступным для глухих и слабослышащих, и настройка пользовательских фраз, которые Siri будет понимать для выполнения различных сложных задач.