Маск знал о проблемах с мозговыми имплантами до операции на человеке

Нейросеть Neuralink, основанная Илоном Маском, была осведомлена о проблемах с контактами в мозговых имплантатах еще на стадии испытаний на животных, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с вопросом.

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В январе компания Neuralink впервые внедрила нейрочип человека. Добровольцем стал Ноланд Арбо, который был парализован из-за несчастного случая восемь лет назад. Однако на прошлой неделе, 9 мая, Neuralink сообщила о проблеме с имплантатом – несколько контактов устройства, которые считывают нейронные сигналы, отсоединились от мозга. В результате уменьшилось число электродов, которые отслеживают сигналы мозга.

По словам трех собеседников Reuters, компания узнала о подобных проблемах с имплантом еще на стадии испытания на животных, которые она проводила перед одобрением в США в 2023 году. Neuralink решила не переделывать конструкцию, так как посчитала риск достаточно низким, пояснили источники агентства.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США также знало о потенциальной проблеме с контактами в чипах Neuralink, поскольку компания предоставила результаты испытаний на животных в рамках своей заявки на начало испытаний на людях. FDA отказалось комментировать Reuters эту информацию, однако заявило, что «будет продолжать следить за безопасностью пациентов, участвующих в исследовании Neuralink».

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