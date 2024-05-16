Назван самый крупный производитель смартфонов

Компания Samsung за десятилетие отгрузила на рынок почти три миллиарда смартфонов, опередив других производителей. Об этом сообщается в отчете агентства Altindex.

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Специалисты собрали данные International Data Corporation (IDC) за последние десять лет и назвали крупнейшего производителя смартфонов в мире. Им оказался Samsung. С 2014 года южнокорейская корпорация отгрузила на рынок 2,937 миллиарда смартфонов. На второй позиции оказалась Apple, которая выпустила 2,203 миллиарда iPhone.

Ниже расположились китайские компании: Xiaomi — 1,147 миллиарда единиц, Huawei — 1,057 миллиарда, Oppo — 911,9 миллиона, Vivo — 526,6 миллиона. По словам аналитиков, Samsung выпустила и продала на 33 процента больше устройств, чем Apple, и больше, чем Xiaomi, Huawei и Vivo вместе взятые.

Самым успешным годом для Samsung авторы отчета назвали 2015-й, когда корпорация отгрузила ретейлерам 320,9 миллиона телефонов. К 2023 году этот показатель снизился до 286,6 миллиона штук. Apple продала больше всего устройств в 2021 году — 234,9 миллиона гаджетов.

В заключении специалисты Altindex заметили, что, несмотря на успехи Samsung, за десятилетие ее доля на рынке снизилась на десять процентов, тогда как доля Apple за аналогичный период выросла на два процента.