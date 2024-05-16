В Таджикистане обнаружили руины древнего замка

Археологи обнаружили в городе Пенджикенте на северо-западе Таджикистана руины древнего замка, которые датируются VI-VIII веками нашей эры. Как сообщило государственное агентство Ховар со ссылкой на начальника отдела методики и подготовки научных кадров Национального музея Таджикистана Алишера Зарипова, руины будут детально исследованы в июле-августе совместно с российскими специалистами из Государственного Эрмитажа.

© Национальный музей Таджикистана

В настоящее время установлено, что исторический памятник, расположенный в селе Чинори кухна, входящем в состав Пенджикента, является двухэтажным замком. Первый этаж построен из глинобитного материала, второй - из обожженного кирпича. Ученые по следам копоти на стенах установили, что замок был сожжен и разрушен в результате нашествия иноземцев. По данным агентства, замок построили согдийцы - народ иранского происхождения, который проживал в долине реки Зарафшан и является предком современных таджиков.

В ходе раскопок на территории объекта нашли различные артефакты - медные и серебряные монеты, кольца, декоративные элементы одежды.

На территории современной Согдийской области Таджикистана находится несколько подобных замков, наиболее известный из них стоит на горе Муг в 60 км от Пенджикента. Эта крепость наряду с другими памятниками истории Зарафшан-Каракумского коридора Великого шелкового пути на территории региона Таджикистана в прошлом году была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.