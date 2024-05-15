Новый баг в iOS стал возвращать давно удаленные фото в галерею

После обновления до iOS 17.5 пользователи начали замечать в галерее ранее удаленные фотографии. Об этом сообщает портал 9to5Mac. Судя по жалобам пользователей, удаленные несколько лет назад фотографии стали отображаться в приложении "Фото". Один из пользователей обнаружил снимки 2010 года, которые ранее были удалены и теперь отображаются в iCloud как недавно загруженные. В другом случае пользователь обнаружил на своем iPhone давно удаленные интимные снимки. По словам некоторых пострадавших, удаленные фотографии встречаются не только на iPhone, но и на iPad. На данный момент проблема не носит массовый характер. Появление сделанных много лет назад и удаленных пользователями фотографий в памяти устройства вызывает у многих вопросы по поводу конфиденциальности данных. Причем снимки не содержались в папке "Недавно удаленные". Кроме того, оттуда все файлы пропадают спустя месяц после удаления из галереи. Компания Apple пока никак не комментировала ситуацию. Как фотографии оказались в памяти устройств и в iCloud, если они были полностью удалены отовсюду, неясно.

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