Анализ ДНК приоткрыл тайну глухоты Бетховена

Знаменитый композитор Людвиг ван Бетховен, возможно, был отравлен свинцом, что привело к развитию глухоты и других заболеваний. Об этом сообщает Live Science

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Международная команда исследователей изучила две сохранившиеся пряди волос Бетховена. Был проведен анализ ДНК.

Оказалось, что в них содержатся концентрации свинца, превышающие безопасные для здоровья человека нормы. Также был установлен повышенный уровень мышьяка и ртути.

"Например, одна прядь содержала 380 микрограммов свинца на грамм волос, а вторая - 258 микрограммов на грамм волос, а нормальный уровень сегодня составляет 4 микрограмма и меньше, - сообщают исследователи. - Его волосы также содержали в 13 раз больше обычного уровня мышьяка и в четыре раза больше обычного уровня ртути".

По мнению авторов исследования, повышенные концентрации токсичных металлов могут частично объяснить, почему Бетховен страдал от целого ряда заболеваний. Известно, что он страдал глухотой, при этом слух терять Бетховен начал в 20 лет, а к 40 годам полностью оглох. Кроме того, композитор имел серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом и пережил как минимум два заболевания желтухи, что, в свою очередь, указывает на проблемы с печенью.

Ученые отмечают, что повышенные концентрации токсичных металлов могли способствовать появлению и развитию указанных заболеваний. Но этот вывод лишь частично приоткрывает тайну глухоты Бетховена. Авторы работы признают, что свинец, ртуть и мышьяк могли быть не единственной причиной проблем композитора со здоровьем.

Полностью работа опубликована в журнале Clinical Chemistry.