Intel выпустила приложение для объединения нескольких компьютеров

Intel анонсировала запуск нового приложения Thunderbolt Share, которое позволит пользователям объединять компьютеры для общего использования данных, устройств и экранов на базе технологии Thunderbolt. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Thunderbolt Share также предоставит возможность подключения множества устройств к одному монитору. Первая версия этого программного обеспечения обеспечит возможность соединения двух ПК. Отмечается, что это простая и безопасная в использовании технология.

В Thunderbolt Share будет доступна только для устройств с соответствующей лицензией. Среди партнеров, получивших лицензию, такие компании, как MSI, Lenovo, Acer, Razer, Kensington, Belkin, Promise Technology и Plugable. Полный список совместимых устройств пока не опубликован.

Пользователи смогут подключать несколько компьютеров или ноутбуков к одному монитору, используя режим разделенного экрана, и использовать экран в качестве дополнительного монитора. Кроме того, Thunderbolt Share позволит синхронизировать файлы между несколькими ПК, переносить данные с одного компьютера на другой и управлять настройками и функциями одного компьютера с другого.

Представители Intel подчеркнули, что Thunderbolt Share будет совместим с Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5.