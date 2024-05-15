TECNO анонсировал старт продаж новой серии смартфонов TECNO CAMON 30 в России

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о старте продаж нового поколения камерофонов TECNO CAMON 30 с продвинутой системой камер и обновленным дизайном.

© TECNO

В серию вошли четыре модели: TECNO CAMON 30 Premier 5G, TECNO CAMON 30 Pro 5G, TECNO CAMON 30 5G и TECNO CAMON 30.

Все модели серии выделяются улучшенными фото- и видео- возможностями, обновленным дизайном и высокой производительностью.

© TECNO

Серия состоит из четырех моделей

Флагманская модель CAMON 30 Premier 5G выделяется полнофокусной системой из 4 камер по 50 Мп с возможностью съемки видео 4К / 60 кадров в секунду каждая: основная камера с сенсором Sony IMX890, перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и оптическим зумом 3Х, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 114° и фронтальная камера с автофокусом по глазам. Новинка выделяется восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и 1.5К LTPO AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц.

CAMON 30 Pro 5G оснащен 50 Мп основной камерой с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией OIS. Как и флагманская модель, смартфон способен снимать видео 4K 60 к/с не только на основную, но и на ультраширокоугольную и фронтальную камеры. Смартфон также выделяется процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и объемом внутренней и оперативной памяти 512 Гб + 12 Гб с возможностью расширения до 24 Гб.

В CAMON 30 5G и CAMON 30 пользователям будут доступны основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией OIS, 50 Мп фронтальная камера с автофокусом по глазам, ультра-зарядка 70 Вт и энергоемкий аккумулятор 5000 мАч.

Съемка 4К/60 на любую из четырех камер

Основная камера TECNO CAMON 30 Premier 5G с флагманским сенсором Sony IMX890 размером 1/1.56" имеет высокий уровень светочувствительности и создает качественные детализированные фото и видео даже в ночных условиях съемки, а оптическая стабилизация OIS за счет смещения линз объектива помогает снимать четко и плавно. Камера имеет эквивалентное фокусное расстояние 23 мм.

© TECNO

Ночные фото на основную камеру 23 мм

Портретная перископическая камера с оптическим зумом 3X и максимальным зумом 60X также имеет оптическую стабилизацию OIS. Благодаря особенностям конструкции и эквивалентному фокусному расстоянию 70 мм такой телеобъектив способен создать портретные снимки с естественным размытием заднего фона без искажений или обрезки кадра.

© TECNO

Портрет на перископический объектив 70 мм 3X

Ультраширокоугольный объектив имеет высокую четкость 50 Мп, эквивалентное фокусное расстояние 14 мм и угол обзора 114° для создания великолепных панорамных кадров.

© TECNO

Городской пейзаж на ультраширокоугольный объектив 14 мм 0.6X

Таким образом, разные фокусные расстояния камер позволяют снимать в высоком качестве и под любым углом в совершенно разных жанрах: от широких панорам до художественных портретов, что дает широкий простор для творчества.

Четвертая камера CAMON 30 Premier 5G — это фронтальная камера 50 Мп, которая оснащена быстрым автофокусом по глазам и отлично подходит для съемки влогов и селфи. Фронтальная камера имеет богатый набор режимов съемки, включая Широкое селфи для захвата в кадр большего пространства и Двойное видео, в котором основная и фронтальная камеры снимают одновременно.

4K HDR с TECNO PolarAce

CAMON 30 Premier 5G получил инновационную систему обработки изображений TECNO PolarAce, которая включает в себя два процессора: основной Dimensity 8200 Ultimate с модулем Imagiq 785 и специальный чип Sony CXD5622GG. PolarAce поддерживает съемку полноэкранного видео одновременно в 4K, HDR и с умным шумоподавлением.

© TECNO

Процессор Sony CXD5622GG выполняет искусственное шумоподавление и оптимизацию качества изображения на каждом кадре видео. Это позволяет получить четкость динамичных кадров, контрастность, восстановление точных оттенков цветов и общее улучшение качества видео даже при съемке в темных условиях. Продвинутые возможности процессора обеспечиваются за счет конечных вычислений с плавающей запятой FP16 (числа с плавающей запятой — один из возможных способов представления действительных чисел, который является компромиссом между точностью и диапазоном принимаемых значений), которые, по сравнению со стандартными операциями с целыми числами, дают большой скачок вычислительной мощности процессора, которая достигает 4.6 TFLOPS (4.6 триллионов операций в секунду).

Разработка TECNO PolarAce также была бы невозможна без коллаборации с Sony, чьи CMOS-датчики серии Lytia созданы специально для улучшения возможностей мобильной съемки.

© TECNO

TECNO PolarAce оптимизирует цветопередачу благодаря новой технологии TECNO Universal Tone, которая была представлена в октябре 2023 года. Universal Tone — это технология мобильной обработки изображений на основе ИИ для улучшения передачи текстуры и цвета кожи, а также других особенностей различных национальностей по всему миру. Разработанная технология была усовершенствована благодаря исследованиям и разработкам в сотрудничестве с учеными-колористами из различных университетов мира, а недавно собранные и проанализированные данные интегрированы в систему искусственного интеллекта Universal Tone.

Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate для любых сценариев

CAMON 30 Premier 5G оснащен 4-нм восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate с частотой до 3.1 ГГц и двухъядерным соединением, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных до 21.258 Гбит/с.

Процессор оснащен модулем камеры Imagiq 785 и графическим процессором Arm Mali-G610 MC6, а также движком HyperEngine 5.0 Lite и набрал более 900 000 баллов в бенчмарке AnTuTu 10. По сравнению с флагманской моделью CAMON предыдущего поколения, производительность CAMON 30 Premier 5G возросла на 45%.

Чипсет отлично справляется с любыми сценариями, включая съемку видео в 4K 60 к/с в ночное время.

1.5К LTPO AMOLED 一 впервые в линейке CAMON

Впервые в серии CAMON 30 Premier 5G получил AMOLED дисплей с ультрачетким разрешением 1.5K (1264x2780) и адаптивной частотой кадров LTPO с диапазоном от 10 до 120 Гц в зависимости от контента.

Благодаря этим преимуществам изображение на экране выглядит ярким, красочным и детализированным, а плавность картинки повышается только тогда, когда это необходимо. Технология LTPO (матрица AMOLED с применением низкотемпературного поликристаллического оксида) снижает энергопотребление, увеличивая срок службы батареи, и улучшает однородность и стабильность изображения в динамичных сценах.

© TECNO

Экран CAMON 30 Premier 5G защищен стеклом Corning® Gorilla Glass® 5, которое является более прочным и устойчивым к царапинам и случайным падениям по сравнению с обычным стеклом.

Дизайн в стиле винтажных камер

TECNO CAMON 30 Premier 5G выпущен в двух вариантах цветов, каждый из которых выполнен из экокожи разного производства. Цвета имеют названия посвященные знаменитым географическим объектам. Классический черный вариант с зернистой экокожей получил название Черная лава в честь Гавайских островов вулканического происхождения. Светло-серый смартфон с задней поверхностью из экозамши получил название Серебристый снег в честь снегов альпийских гор.

© TECNO

Независимо от расцветки дизайн CAMON 30 Premier 5G имеет две акцентные детали — плавную изогнутую линию, напоминающую изгиб корпуса винтажного фотоаппарата, и алюминиевое кольцо с рифленой кромкой вокруг модуля камер, которое является отсылкой к профессиональным объективам. Резьба по контуру сделана на специальном фрезеровочном станке по технологии CNC.

В отличие от остальных смартфонов серии CAMON 30, старшая модель имеет алюминиевый корпус и плавное увеличение толщины корпуса в области модуля камер, что обусловлено наличием перископического телеобъектива и особенностью его строения.

В левом верхнем углу задней панели расположен новый функциональный элемент линейки CAMON — индикатор записи, как у профессиональной камеры. Когда включается запись видео, индикатор горит красным светом, а когда включается таймер обратного отсчета перед съемкой фото, индикатор мигает. Также он светится и плавно мигает, когда смартфон включается, заряжается, получает входящий вызов или сообщение. По желанию пользователя индикатор можно отключить.

© TECNO

В нижней левой части модуля камер располагается вертикальная вспышка из четырех диодов, которую можно использовать для добавления света при съемке, или в качестве яркого фонарика.

Флагманские характеристики

Пользователи TECNO CAMON 30 Premier 5G смогут оценить и другие продвинутые характеристики устройства, значительно улучшенные по сравнению с предыдущим поколением.

Так, CAMON 30 Premier 5G, как и другие модели серии, оснащен двойными стереодинамиками с поддержкой объемного звука Dolby Atmos, благодаря которым музыка становится более насыщенной и сбалансированной, диалоги в видео ー более четкими, а звуковое сопровождение в играх оптимизированным благодаря широкому звуковому полю и более четким басам.

Впервые в серии CAMON смартфон имеет X-осевой линейный вибромотор. Он обеспечивает точный и деликатный тактильный отклик в различных сценариях использования смартфона.

В комплекте с CAMON 30 Premier 5G поставляется ультра-зарядка мощностью 70 Вт, которая способна быстро и безопасно зарядить устройство до 100% всего за 48 минут. Зарядка поддерживает протокол Power Delivery, имеет несколько режимов и поддержку заряда при низкой температуре до -10°C.

Энергоемкий аккумулятор 5000 мАч обеспечивает долгое время работы. Согласно проведенным тестам, CAMON 30 Premier 5G способен работать более 30 часов на одном заряде. TECNO гарантирует, что даже после 1600 циклов зарядки (около 6 лет использования) эффективная емкость батареи составляет более 80%.

Пользователи также смогут оценить специальный инфракрасный порт, позволяющий использовать смартфон как ИК-пульт для управления 15 видами техники множества брендов на выбор: телевизоры, приставки, кондиционеры, роботы-пылесосы и многое другое.

© TECNO

Продвинутая модель TECNO CAMON 30 Pro 5G обладает по-настоящему флагманскими характеристиками. Так, смартфон оснащен основной камерой 50 Мп с сенсором Sony IMX890, оптической стабилизацией OIS, ультраширокоугольным объективом 50 Мп и фронтальной камерой 50 Мп с автофокусом по глазам. Все три камеры способны снимать видео в высоком качестве 4К/60 кадров в секунду. За производительность в смартфоне также отвечают процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultimate и большой объем памяти 512 Гб + 12 Гб с возможностью расширения до 24 Гб.

© TECNO

В моделях CAMON 30 5G и CAMON 30 пользователи получат набор продвинутых характеристик по оптимальной цене: 50 Мп основная камера с оптической стабилизацией OIS, 50 Мп фронтальная камера с автофокусом по глазам, 70 Вт ультра-зарядка с энергоемким аккумулятором 5000 мАч, 6.8” AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а также до 512 Гб внутренней памяти и до 12 Гб оперативной.

Все смартфоны серии TECNO CAMON 30 доступны для российских пользователей у официальных партнеров бренда по специальным ценам.

Флагман серии TECNO CAMON 30 Premier 5G 512 Гб + 12 Гб можно приобрести за 53 990 ₽. Продвинутая модель TECNO CAMON 30 Pro 5G в конфигурации 512 Гб + 12 Гб доступна

за 44 990 ₽, а 256 Гб + 12 Гб ー за 39 990 ₽.

Что касается младших моделей серии, TECNO CAMON 30 5G 512 Гб + 12 Гб доступен за 30 990 ₽, версия 256 Гб + 8 Гб ー за 27 990 ₽, TECNO CAMON 30 в конфигурации 256 Гб + 12 Гб ー за 25 990 ₽, 256 Гб + 8 Гб ー за 23 990 ₽.

О TECNO:

TECNO — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах.

Слоган TECNO «Stop At Nothing» символизирует стремление бренда внедрять инновации и совершать технологические прорывы, предлагая пользователям по всему миру идеально сбалансированные технологии.

Бренд присутствует на рынке России с 2018 года и уже прочно занял позиции в среднем ценовом сегменте. В продуктовом портфолио TECNO ー смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.

Более подробная информация представлена на сайте бренда.

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Рекламодатель: TECNO MOBILE LIMITED

Идентификатор ОРД: 2RanykXcN6t