Умный поиск Google высмеяли из-за ошибки

Журналисты издания The Verge обратили внимание на фактическую ошибку в рекламе умного поиска Google. Об этом сообщается в материале на сайте медиа.

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На конференции Google I/O представители корпорации показали ролик с рекламой умного поиска — новой функции, которая позволяет записать видео с вопросом, отправить его в Google и получить ответ. Оказалось, что искусственный интеллект (ИИ) допустил ошибку, отвечая на вопрос пользователя из рекламы.

На видео показали мужчину, который не может сделать снимок на пленочный фотоаппарат и обращается с соответствующим запросом к умному поиску. Поисковик в том числе предлагает пользователю открыть крышку камеры и проверить пленку — создатели ролика выделили этот ответ. По словам журналистов The Verge, рекомендация Google в случае фотоаппарата не только ошибочная, но и смешная.

Специалисты подчеркнули, что при поломке камеры не рекомендуется открывать заднюю крышку, потому что таким образом можно засветить пленку и испортить фотографии.

«Пожалуй, это худшее, что вы можете сделать в этой ситуации», — отметили авторы.

Журналисты заявили, что это не первая ошибка Google — в февральской рекламе 2023 года чат-бота Bard было неверно указано, что космический телескоп Джеймса Уэбба первым сфотографировал планету за пределами Солнечной системы.

Ранее стало известно, что компания Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в смартфоны iPhone и другие устройства. Новую технологию должны показать на конференции WWDC в июне.