Американский суперкомпьютер Aurora стал в два раза быстрее и возглавил рейтинг самых производительных компьютеров по искусственному интеллекту.

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Суперкомпьютер Aurora, расположенный в Национальной Лаборатории имени Аргонна, Министерства энергетики США, официально достиг экзафлопсной производительности, превысив рубеж в один квинтиллион операций в секунду. Показатель Aurora в 1.012 экзафлопс был зарегистрирован на 87% мощности системы. Ранее Aurora занимала второе место в рейтинге Top500 самых мощных компьютеров мира.

Помимо высокой скорости, Aurora также стала лидером по производительности в области искусственного интеллекта, достигнув 10.6 экзафлопс на тесте HPL-MxP. Суперкомпьютер позволит ученым решать сложнейшие задачи при помощи моделирования, искусственного интеллекта и анализа данных.

Суперкомпьютер собран компанией Intel совместно с Hewlett Packard Enterprise (HPE). Он использует уникальную архитектуру с 63,744 графическими процессорами (GPU), что делает его самой большой GPU-системой в мире.