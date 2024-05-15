Маск ответил на вопрос об инопланетянах

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил об отсутствии у него доказательств того, что инопланетяне существуют. По его словам, спутники Starlink ни разу не сталкивались с НЛО, передает NDTV.

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Соответствующий комментарий Маск дал в ходе дискуссии «Как спасти человечество и другие важные темы» на Глобальной конференции Института Милкена. Предприниматель отметил, что SpaceX насчитывает около 6 тыс. спутников Starlink.

«Нам ни разу не приходилось маневрировать вокруг НЛО. Никогда. И я такой, ладно, я не вижу никаких признаков присутствия инопланетян», — заявил Маск.

Ранее астрономы американского космического агентства NASA обнаружили 85 экзопланет (планет за пределами Солнечной системы), на которых теоретически вероятна жизнь. По оценке ученых, эти планеты по размеру схожи с Юпитером, Сатурном и Нептуном.