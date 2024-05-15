Завирусились фото с празднования дня рождения Цукерберга

Основатель и глава компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг отметил свое 40-летие и фото с праздника завирусились в соцсетях, пишет Hi-Tech.

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В честь праздника жена миллиардера Присцилла Чан воссоздала уменьшенные копии важных мест из жизни мужа. И Марк Цукерберг с удовольствием сфотографировался в уменьшенной копии его спальни, где он осваивал компьютеры, первой квартиры, офиса и пиццерии Pinocchio’s Pizzeria, в которую любил ходить, когда учился.

Специальным гостем в копии комнаты в общежитии в Гарварде стал миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Он пришел поздравить Цукерберга в шортах, что стало еще одним поводом для шуток. Также на одном из снимков появились трое дочерей миллиардера, свежие фото которых редко можно увидеть в соцсеях.

Ранее Марк Цукерберг занял третью строчку в списке самых богатых людей мира. По данным MarketWatch, его состояние с начала года выросло на $58,9 млрд и достигло $186,9 млрд.