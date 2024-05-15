«Неуловимый» спутник Юпитера попал на фото

Космический аппарат «Юнона» запечатлел «неуловимый» спутник Юпитера Амальтею. Объект сфотографировали, когда он проходил перед Большим красным пятном планеты-гиганта.

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Самыми известными спутниками Юпитера являются четыре галилеевых спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Каждый из них достигает в ширину нескольких тысяч километров.

Амальтея – пятый из открытых спутников Юпитера. Ее обнаружил астроном Эдвард Эмерсон Барнард в 1892 году. По форме спутник напоминает картофелину, а его диаметр в самом широком месте составляет 250 км. Измерения силы тяжести, проведенные в начале 2000-х годов, показали, что спутник представляет собой скорее слабо скрепленную груду щебня, чем плотную скалу.

«Юнона» впервые «увидела» Амальтею во время 59-го близкого облета вокруг Юпитера, который был осуществлен 7 марта. На снимках спутник выглядит как маленькое черное пятно. В момент, когда были сделаны фото, он пролетал на высоте 181 тыс. км над поверхностью облаков.

Амальтея обладает короткой орбитой, совершая полный оборот вокруг планеты за 12 часов. Кроме того, это весьма тусклый объект, который к тому же теряется в сиянии самого Юпитера. Поэтому спутник было так сложно обнаружить, сообщает Space.com.

Ранее ученые раскрыли историю спутника Юпитера Ио. Исследование показало, что вулканическая активность на нем началась 4,5 млрд лет назад.