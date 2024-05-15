На Nintendo Switch запустили ARM-версию Windows 11

Энтузиаст под псевдонимом PatRyk запустил операционную систему Windows 11 на консоли Nintendo Switch и даже протестировал устройство в ПК-играх. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Процесс установки занял у PatRyk около трех часов и стал возможен благодаря виртуализации QEMU KVM для ARM-версии Windows 11. Сначала энтузиаст установил операционную систему Fedora на SD-карту через Switchroot, после чего был запущен скрипт для установки Windows 11 в эмуляторе QEMU. Таким образом, Nintendo Switch функционирует на базе Linux, эмулируя среду для Windows.

PatRyk отмечает, что время загрузки системы составляет более двух минут, а на выполнение одной операции в Windows 11 требуется до десяти секунд. Это может быть связано с ограниченными ресурсами, выделенными виртуальной машине, — всего 4 ядра процессора и 3 ГБ оперативной памяти, а также использованием устаревшего процессора Nvidia Tegra X1, выпущенного в 2015 году. Энтузиаст также запустил на консоли в режиме Windows 11 игру Peggle Blast. Консоль не осилила даже такую простую игру.

По слухам, в начале 2025 года компания Nintendo представит новую версию консоли Switch. Ей приписывают производительность, сравнимую с PlayStation 4, и поддержку технологии DLSS, которая позволяет увеличить количество кадров в секунду без потери качества.