Google улучшила сервис Gmail искусственным интеллектом

Google на конференции разработчиков I/O 2024 анонсировала интеграцию технологии искусственного интеллекта Gemini в свой почтовый сервис Gmail. ИИ будет способен отвечать на вопросы пользователей, предлагать готовые ответы и выполнять рутинные задачи в фоновом режиме. Об этом сообщает издание PCWorld.

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Gmail – один из самых популярных веб-интерфейсов для работы с электронной почтой в мире, но даже он имеет свои недостатки, связанные с большим объемом писем и вложений. Для решения этой проблемы инженеры Google решили внедрить в Gmail систему искусственного интеллекта Gemini.

Система Gemini будет анализировать содержимое писем, извлекать из них ключевую информацию и формулировать варианты ответов. Она сможет взять на себя всю «тяжелую работу» по структурированию хаотичных потоков писем.

Одной из ключевых особенностей ИИ станет возможность задавать вопросы непосредственно в цепочках писем. Например, пользователь может спросить у системы, какова была предложенная стоимость того или иного проекта, упомянутого в переписке. Gemini проанализирует соответствующие письма и выдаст точный ответ.

Еще одной полезной функцией станет автоматическое сравнение конкурирующих коммерческих предложений от разных компаний и формирование из них сводных таблиц. Такие таблицы Gemini сможет генерировать самостоятельно на основе данных из писем.

Искусственный интеллект также избавит пользователей от необходимости вручную обрабатывать многочисленные входящие вложения к письмам, и займется их организацией в облачном хранилище Google Drive, формируя из них также сводные таблицы. Это могут быть счета, чеки и другие вложения.

Интеграция Gemini в Gmail случится не сразу. Сначала новые функции появятся осенью в тестовом режиме Google Labs, потом, в конце 2024 года, преимуществами ИИ в Gmail сможет воспользоваться и широкая аудитория.