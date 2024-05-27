Как понять, что пора покупать новый ноутбук?

По мере использования каждое электронное устройство постепенно начинает терять производительность, в том числе и ноутбуки. Портал howtogeek.com рассказал, как понять, что пришло время подумать о покупке нового ноутбука.

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Ноутбук не справляется со своими задачами

Если ноутбук перестал справляться с задачами, которые раньше ему были по силам, то это четкий знак, что пора искать замену. Присмотритесь и попробуйте разобраться, не приводят ли прежние рабочие задачи к перегреву или падению производительности.

Прекращение поддержки обновлений

Многие ноутбуки поддерживают программные обновления на протяжении нескольких лет, после чего их системные требования опережают возможности железа. Например, для того, чтобы установить Windows 11, ноутбук должен поддерживать протокол Secure Boot и обладать модулем TPM. Точно так же на компьютерах Mac 2016 года и старше не работает свежая macOS 14 Sonoma: для нее нужна система хотя бы 2018 года.

Частый перегрев

По мере времени ресурсоемкие программы постепенно начинают все сильнее нагружать ноутбук. А нагрузка, в свою очередь, может привести к перегреву, особенно если система охлаждения ноутбука не предназначена для продолжительной работы. Конечно, перегрев также возникает из-за накопления пыли — именно поэтому вентиляционные отверстия ноутбука стоит регулярно прочищать. Но если чистка не помогает избавиться от излишка температуры, то, возможно, железо ноутбука уже не справляется с требованиями приложений.

Графические глитчи и громкий шум вентиляторов

Мерцание, странные цвета, искажение картинки, частые зависания компьютера и другие графические проблемы — признак того, что GPU ноутбука работает некорректно. Причем с возрастом устройства эти проблемы становятся все более заметными. При первых же симптомах желательно прочистить ноутбук от пыли, чтобы вычеркнуть другие причины. Если вы поймете, что производительность видеокарты страдает из-за других компонентов системы, то более практичным решением будет покупка нового устройства.

Долгие запуск и выключение

Если компьютеру требуется много времени на включение и выключение, не стоит отчаиваться сразу. Замена жесткого диска теоретически может помочь, но старому (или слабому) CPU не поможет новый накопитель. Например, если материнская плата ноутбука поддерживает только старые стандарты интерфейсов, вроде SATA II или SATA III, то переход на более производительный SSD не улучшит время загрузок.

Дорогостоящий ремонт

Некоторые компоненты ноутбуков можно заменить по сравнительно низкой цене, но далеко не все. Материнские платы и экраны потребуют гораздо больших трат. Если вы пролили на ноутбук жидкость, раскололи экран или столкнулись с какими-либо другими дорогостоящими проблемами, перед ремонтом тщательно посчитайте расходы. Вероятно, дешевле будет купить новый ноутбук, нежели чинить старый.