Найдена планета у ультрахолодного карлика

Ученые второй раз за всю историю наблюдений смогли зафиксировать существование планетарной системы у ультрахолодного карлика. Найденная планета по размерам сравнима с Землей и вращается вокруг звезды, которая в два раза тусклее Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

© NASA/JPL-Caltech

Улььтрахолодные карлики — наименее массивные звезды в нашей Вселенной. Их диаметр примерно равен диаметру Юпитера. При этом они в два раза холоднее, в десять раз легче и в сто раз тусклее, чем наше Солнце. Зато они проживут в сто раз дольше, чем наше светило. Когда Вселенная станет холодной и темной после смерти звезд, последними останутся именно ультрахолодные карлики.

Ультрахолодных карликов во Вселенной довольно много. Однако они настолько маленькие и тусклые, что изучать их с Земли крайне сложно. Поэтому астрономы до сих пор мало знают об этих звездах и их системах. Еще меньше известно о планетах, которые могут вращаться вокруг ультрахолодных карликов. До сих пор удавалось найти планетарную систему только у одной такой звезды — TRAPPIST-1.

Однако теперь пробел в знаниях может быть частично заполнен. Астрономы из консорциума SPECULOOS нашли планету возле ультрахолодного карлика SPECULOOS-3. Ученые назвали ее SPECULOOS-3 b. Она расположена в 55 световых годах от нас. Обнаруженная планета оказалась размером с Землю. Полный оборот вокруг звезды она делает за 17 часов. Ученые полагают, что SPECULOOS-3 b всегда повернута к звезде одной стороной. То есть на одной половине планеты царит вечный день, а на другой — вечная ночь.

Звезда, вокруг которой вращается найденная планета, в два раза холоднее Солнца. Ее средняя температура составляет около 2600°C. Благодаря своей сверхкороткой орбите планета получает от Солнца почти в шестнадцать раз больше энергии в секунду, чем Земля, и поэтому буквально бомбардируется высокоэнергетическим излучением. Существование атмосферы в таких условиях маловероятно, считают ученые.

Астрономы планируют продолжить исследование SPECULOOS-3 b с помощью космического телескопа James Webb. Возможно, планета сможет многое рассказать о системах с ультрахолодными карликами.